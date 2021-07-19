2021/07/19 | 13:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد-متابعة مازالت “احتجاجات العطش” في إيران، كما أطلق عليها ناشطون، مستمرة منذ أيام، إلا أن ما زاد الوضع سوءاً هو اعتراف مسؤول إيراني بمقتل شاب كان بين المتظاهرين.فقد اعترف حاكم مدينة الفلاحية، أميد صابري بور، مساء السبت، بمقتل محتج من أبناء الأقلية العربية في المدينة التابعة لمحافظة خوزستان جنوب البلاد بسبب أزمة المياه ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (” احتجاجات العطش ” مستمرة في ايران واعتراف بمقتل شاب يؤجج الغضب) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (” احتجاجات العطش ” مستمرة في ايران واعتراف بمقتل شاب يؤجج الغضب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).