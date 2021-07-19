2021/07/19 | 13:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي سجل اقليم كردستان اصابات بسلالة دلتا المتحور من فايروس كورونا، فيما اكدت دوائر الصحة ان الاوضاع الصحية تتجه نحو الاسوء.واعلنت دائرة صحة محافظة السليمانية، ان الاوضاع الصحية في المحافظة تتجه نحو الاسوء، داعية المواطنين الى الاستمرار في اتباع التعليمات الوقائية.وقال المتحدث باسم صحة السليمانية ياد نقشبندي للصباح ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقليم كردستان يسجل اصابات بسلالة دلتا وسط ارتفاع الاصابة بفايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقليم كردستان يسجل اصابات بسلالة دلتا وسط ارتفاع الاصابة بفايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).