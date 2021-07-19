زيارة الكاظمي لواشنطن ستشهد اتفاقاً لجدولة انسحاب القوات العسكرية ولا نتوقع جلاءً قريبا

2021/07/19 | 13:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدوا أن الانتخابات المبكرة تتطلب التواجد الأميركي في البلاد…نوّاب: بغداد- وعد الشمري: ذكر نواب، أمس الأحد، أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة نهاية الشهر الحالي ستشهد اتفاقاً أخيراً حول جدولة الانسحاب، لكنهم لم يتوقعوا جلاءً قريباً للقوات الأجنبية من العراق، ورأوا أن الظروف الحالية غير مهيأة لذلك لاسيما مع قرب الانتخابات المبكرة....

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