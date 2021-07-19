2021/07/19 | 13:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان

ساكس" حدوث تذبذب في أسعار النفط في

الأسابيع القادمة بسبب المخاطر من

سلالة دلتا، لكنه توقع ارتفاع أسعار

الخام في المستقبل.

وأفاد بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان

سا

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