السعودية.. السيول تجرف 3 آلاف قطعة أثرية (فيديو)

2021/07/19 | 13:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت السيول الجارفة في محافظة

الأفلاج بالسعودية، بانهيار أحد

المتاحف الأثرية بالبديع، حيث جرف ما

بداخلها من قطع أثرية.

وفي التفاصيل، أشار صاحب المتحف،

إبراهيم الدماعين، إلى أن "السيول جرفت

له نحو ثل

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