2021/07/19 | 13:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

افصحت وزارة الصحة، الاثنين، ان الوضع الوبائي في البلاد "خطير جدا" وثمة العديد من الحالات الخطرة في المستشفيات.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال الوكيل الفني والمكلف بإدارة وزارة الصحة هاني العقابي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 تموز 2021)، إن "الوضع الوبائي في العراق خطير جداً، وان هنالك عدد كبير في عدد الراقدين في المستشفيات وهم من الحالات الخطرة".

وأضاف ان "وزارة الصحة أعدت بيانات للتعامل مع الوباء منذ دخوله ونناشد الجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية وخصوصا الزوار في زيارة عرفة".

وذكر ان "عدد المرافقين مع المريض كبير جدا وأغلبهم غير ملتزمين بالإجراءات الوقائية ولا يرتدون الكمامة وان عدد الكوادر الطبية في المستشفيات غير كافٍ بسبب الأعداد الكبرى للمصابين".

وأوضح العقابي "لا نستطيع اجتياز أزمة الوباء وتقليل عدد الداخلين إلى المستشفيات إلا بأخذ اللقاح، وان أعراض الفيروس خطيرة جدا ومن الصعب تحملها والخلاص من هذا الخطر هو بالتطعيم"، داعيا "القوات الأمنية تعزيز تواجدها في جميع المستشفيات لردع من يقف أمام تقديم الخدمات للمرضى ومنع دخول المرافقين".

وتابع "على المرضى والمرافقين الالتزام بإرشدات الكوادر الطبية وعدم إدخال الهيترات والامتناع عن التدخين داخل الردهات".

وأكد ان البلاد "في ذروة الموجة الثالثة وهي تتطور وعدد الإصابات والوفيات في تزايد مستمرو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة تكشف عن وضع ’خطير’ في المستشفيات: العراق دخل ذروة الموجة الثالثة!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة تكشف عن وضع ’خطير’ في المستشفيات: العراق دخل ذروة الموجة الثالثة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).