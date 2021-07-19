بعد قرارات اوبك+.. اسعار النفط تتراجع

وتراجع سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي - تسليم شهر سبتمبر/أيلول بنسبة 2.53% ليصل إلى 71.73 دولارا للبرميل.
كما هبط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي - تسليم شهر أغسطس/آب- بنسبة 2.77% ليصل سعر البرميل إلى 69.58 دولارا.
واتفق تحالف أوبك+ الذي يضم دول أوبك وحلفاء مثل روسيا، على تغيير شهر الأساس لعدد من الدول بدءًا من مايو/آيار 2022، بما لا يؤثر على كمية الـ 400 ألف برميل يوميا التي ستدخل السوق.
وتقرر خلال الاجتماع رفع خط الأساس لإنتاج أوبك+ من 43.8 إلى 45.5 مليون برميل يوميًا بدءًا من مايو/آيار 2022.
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