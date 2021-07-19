بعد قرارات اوبك+.. اسعار النفط تتراجع

2021/07/19 | 13:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط، الإثنين، بعد اتفاق تحالف أوبك+ على زيادة إنتاج الخام بمقدار 400 ألف برميل يوميا بدءا من أغسطس/آب المقبل.

وتراجع سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي - تسليم شهر سبتمبر/أيلول بنسبة 2.53% ليصل إلى 71.73 دولارا للبرميل.

كما هبط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي - تسليم شهر أغسطس/آب- بنسبة 2.77% ليصل سعر البرميل إلى 69.58 دولارا.

واتفق تحالف أوبك+ الذي يضم دول أوبك وحلفاء مثل روسيا، على تغيير شهر الأساس لعدد من الدول بدءًا من مايو/آيار 2022، بما لا يؤثر على كمية الـ 400 ألف برميل يوميا التي ستدخل السوق.

وتقرر خلال الاجتماع رفع خط الأساس لإنتاج أوبك+ من 43.8 إلى 45.5 مليون برميل يوميًا بدءًا من مايو/آيار 2022.

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