المقدمات الخاطئة لا تفضي لنتائج صحيحة - ليلى موسى

2021/07/19 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ليلى_موسى الميكافيلية "الغاية تبرر الوسيلة"، والتي تعني وفقاً لتعريف قاموس أوكسفورد توظيف المكر والخداع في رفع الكفاءة السياسية.



ولكن عن أية كفاءة سياسية نتحدث عنها، والتي لم تجلب للبلاد والعباد سوى الدمار والتخلف والجهل والاستعمار والاستبداد والاستعباد.فلسفة شرَّعنت جميع الوسائل والأدوات وحتى القذرة منها في سبيل الوصول إلى الغاية، ولكن أية غاية ولمصلحة من، وهل هذه الوسائل تتوافق مع طبيعة المجتمعات وتتخ ......





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