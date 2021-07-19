الحشد الشعبي يتعقب إرهابيا هاربا من الأنبار ويطيح به في بغداد

2021/07/19 | 13:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، الإطاحة بإرهابي هارب من اهالي محافظة الانبار في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من معاونية الاستخبارات في هيئة الحشد الشعبي، تمكنت من القاء القبض على إرهابي هارب من محافظة الانبار في العاصمة بغداد".وأضافت، أن "ذلك جاء بعد ورود معلومات مؤكدة عن تواجد ارهابي هارب من محافظة الانبار في بغداد جانب الكرخ، حيث شرعت معاونية الاستخبارات بتشكيل فريق تعقب ومراقبة من قبل مديرية المعلومات العامة / مديرية بغداد قسم الكرخ وعند الاستدلال على موقع تواجد الارهابي (س ع) تم اصدار مذكرة القاء قبض من قبل قاضي الحشد ليتم القاء القبض على الهدف المذكور".

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