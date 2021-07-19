أسرة الفنانة ياسمين عبدالعزيز: الرئيس السيسي أرسل لها فريقا طبيا

2021/07/19 | 13:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الفنان وائل عبد العزيز، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أرسل فريقا طبيا، لمتابعة الوضع الصحي لشقيقته، النجمة ياسمين عبد العزيز، التي دخلت في غيبوبة عبر إجرائها لعملية جراحية.

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