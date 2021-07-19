نائب وزير الحج السعودي: تفويج الحجاج إلى عرفات تم بسلاسة كبيرة

2021/07/19 | 13:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: أكد نائب وزير الحج السعودي، عبدالفتاح مشاط اليوم الاثنين أن تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات تم بسلاسة كبيرة.وأشار إلى أن الجولات التفقدية مستمرة للوقوف على أي مخالفات، موضحا أن الطاقة الاستعابية لجبل الرحمة محددة، والعمل جار لتنظيم …

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