بالهند.. مقهى يوفر فرصة أخرى للحياة لناجيات هجمات الحمض الحارق

2021/07/19 | 13:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حتى وقت قريب، كان العديد من المسافرين الذين يزورون ضريح "تاج محل" في الهند يتوقفون أيضاً عند مقهى "Sheroes Hangout"، والذي يقع على بعد كيلومترات قليلة من ذلك النُصب الهندي الشهير في مدينة أغرا الشمالية.وتدير المقهى ناجيات من هجمات الحمض.

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