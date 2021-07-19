2021/07/19 | 13:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحظرت السلطات الهندية ذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى في إقليم “جامو وكشمير” الواقع تحت سيطرة الهند والمتنازع عليه مع باكستان.وطالبت إدارة تربية الحيوانات، الجمعة، في خطاب موجه إلى رئيس شرطة مقاطعة كشمير، التي يشكل فيها المسلمون نسبة 97٪، بوقف “الذبح غير المشروع” للأبقار والعجول والإبل والحيوانات الأخرى (لم يحددها)، إلى جانب …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استفزازا لسكانها للمسلمين..



الهند تحظر ذبح الأضاحي في كشمير وتفرض عقوبات first appeared on النور نيوز.

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