مشهد حزين لقلّة عدد الحجيج على جبل عرفات

2021/07/19 | 13:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجاج مسلمون يصلون قرب جبل عرفات في 19 تموز/يوليو 2021 © ا ف ب فايز نور الدين مكة المكرمة (أ ف ب) – وصلت أعداد الحجاج المحدودة الإثنين إلى صعيد عرفات لأداء أهم أركان مناسك الحج عشية عيد الأضحى، في ثاني حج في ظل تهديد وباء كوفيد-19 الذي أفرغ الجبل من الحشود التي كانت […]

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