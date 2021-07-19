شركة إسرائيلية متّهمة بالتجسس على 180صحفياً ومعارضين وسياسيين في كل أنحاء العالم

2021/07/19 | 13:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبرز هاتفا ذكيا وفي الخلفية مقر شركة “ان.اس.او” الإسرائيلية في تل أبيب في 28 آب/أغسطس 2016 © ا ف ب/ارشيف جاك غيز واشنطن (أ ف ب) – استُهدف ناشطون وصحافيون وسياسيون من حول العالم بعمليات تجسس بواسطة برنامج خبيث للهواتف الخلوية طوّرته شركة “ان.اس.او” الإسرائيلية، وفق تقارير نشرت الأحد، ما زاد المخاوف من […]

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