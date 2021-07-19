الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يلغي حفل توزيع جوائز2021 في قطر

2021/07/19 | 13:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الاثنين، بعد التنسيق مع الاتحاد القطري لكرة القدم، عن إلغاء حفل توزيع الجوائز السنوية 2021 بالدوحة.وجاء في بيان الاتحاد: “مع استمرار تأثيرات جائحة كوفيد-19 على حياة الناس في قارة آسيا والعالم، فقد قرر الاتحاد الآسيوي والاتحاد القطري لكرة القدم أنه لن يكون من المناسب […]

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