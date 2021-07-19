الصحة تعلن دخول العراق ذروة الموجة الثالثة: الوضع خطير جداً

2021/07/19 | 14:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد الوكيل الفني والمكلف بإدارة وزارة الصحة، هاني العقابي، اليوم الإثنين، أن العراق في ذروة الموجة الثالثة من الوباء والوضع أصبح خطيراً جداً.وقال العقابي، في حديث نقلته الوكالة الرسمية، […]

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