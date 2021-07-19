اليوم مباراتان في آخر جولات الدوري الممتاز

2021/07/19 | 14:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتتواصل مساء اليوم الاثنين مواجهات الجولة الثامنة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم بإقامة مباراتين في البصرة وزاخو.حيث يحل فريق النفط صاحب المركز السابع في جدول الترتيب، ضيفاً على فريق نفط البصرة الحادي عشر، في ديربي نفطي يحتضنه ملعب الفيحاء، فيما يستقبل فريق زاخو تاسع الترتيب، ضيفه القادم من الجنوب فريق نفط ميسان صاحب المركز الخامس عشر بتمام الساعة الخامسة عصرا.وكانت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية، قررت تغيير موعد مباراة نفط البصرة والنفط من الساعة الخامسة الى الساعة السادسة عصرا.وتستكمل مباريات الجولة في السادس والعشرين من الشهر الحالي باقامة ست مباريات حيث يلاقي الكهرباء ضيفه الطلبة، والسماوة يلاقي الديوانية، ويحل الشرطة ضيفا على الصناعات الكهربائية، بينما يشد الزوراء رحاله الى اربيل لمواجهة اهل الدار، والنجف يستقبل القاسم، وأخيرا الحدود يلاعب القوة الجوية.

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