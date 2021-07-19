وزير الصحة يعلن حصيلة مخيفة لضحايا كورونا

2021/07/19 | 14:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان من مخاطر ارتفاع نسبة الاصابات بفايروس كورونا، داعية المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية.

وقال الدكتور سامان برزنجي وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: ان نسبة الاصابات بفايروس كورونا في ارتفاع مستمر والاوضاع الصحية تتجه نحو الاسوء مع الاسف.

واضاف: ان آخر حصيية للاصابات تؤكد لنا تسجيل 1985 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية كما لدينا 19 حالة وفاة بفايروس كورونا مع الاسف.

واوضح: ان هذا الارتففع بنسبة الاصابات يتزامن مع حلول عيد الاضحى المبارك، نحن قلقون من ازدياد نسبة الاختلاط بين المواطنين خلال عطلة العيد، لذا ندعو المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الوقائية لحماية انفسهم وعوائلهم من الاصابة بفايروس كورونا.

وقال وزير الصحة: منذ انتشار فايروس كورونا لحد الان لدينا 4121 اصابة بين الاطباء والكوادر الصحية ولدينا ايضا 87 حالة وفاة بين الاطباء والكوادر الصحية، هؤلاء يعملون على مواجهة فايروس كورونا منذ اكثر من عامين لذا ندعو المواطنين الى مساعدتهم وحماية انفسهم من الاصابة بكورونا.

واشار الى ان سلالة دلتا هي سريعة الانتشار وهناك حالات اصابة بسلالة دلتا في اقليم كوردستان وكلما ارتفعت نسبة الاصابات بفايروس كورونا ترتفع الاصابات بسلالة دلتا ايضا.

PUKmedia خاص

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