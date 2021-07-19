السعودية تؤكد التزامها بدعم أمن العراق واستقراره

2021/07/19 | 14:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

استقبل رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، وزير التجارة السعودي السيد ماجد القصبي والوفد المرافق له.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء وتلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "القصبي نقل تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتمنياتهما بالمزيد من التقدم والازدهار لشعبي البلدين".

واضاف ان "انه جرى خلال اللقاء بحث تنمية العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض، وسبل تعزيز التعاون في مجالي الاقتصاد والاستثمار والعمل على تعزيز حركة التجارة البينية وتطويرها، وتجاوز العقبات وحالات التلكؤ، وتسهيل إجراءات التنفيذ بما يعزّز التعاون الثنائي على مختلف الصعد والمجالات".

وأوضح البيان ان "الكاظمي رحب بالوزير الضيف، وأبلغه نقل تحياته وتهانيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد".

وأشاد "بمستوى العلاقات التي تربط البلدين والحرص على تعزيزها، والتطلع إلى المزيد من آفاق التعاون المشترك في إطار المجلس التنسيقي العراقي السعودي، وبما يحقّق مصالح شعبي البلدين".

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