2021/07/19 | 14:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 ملفات على طاولة لقاء الكاظمي والوفد الوزاري السعودي

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