2021/07/19 | 14:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف فحص الـ"DNA"، اليوم الإثنين، عن هوية 16 جثة من ضحايا فاجعة حريق مستشفى الحسين التعليمي في ذي قار.

وقال مصدر طبي، لـ(بغداد اليوم)، إن "فحص الـ" DNA " كشف عن 16 جثة كانت مجهولة الهوية جراء احتراق مركز عزل الناصرية".

وأضاف، أن "الجهود مستمرة للكشف عن جميع الجثث مجهولة الهوية اثر تفحمها في حريق المركز".

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