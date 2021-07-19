2021/07/19 | 14:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهمية الرياضة للأطفال تعدّ الرياضة من أهم الأمور التي يوصي بها الخبراء والمختصّون في مجال تربية الأطفال، وذلك لحجم المنافع النفسيّة والجسديّة على الطفل، وتشمل هذه الفوائد حماية حاسّة البصر من المشاكل حيث وجد المختصّون أنّ الأطفال الذين يُمارسون الرياضة بشكل منتظم في الهواء الطلق أقل عرضةً لمشاكل الرؤية، كما أنّ الرياضة تساعد الأطفال في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرياضة المناسبة للأطفال حسب مرحلتهم العمرية first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرياضة المناسبة للأطفال حسب مرحلتهم العمرية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرياضة المناسبة للأطفال حسب مرحلتهم العمرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).