الحشد الشعبي ينجح بتعقب إرهابي هارب من الأنبار ويطيح به في بغداد

2021/07/19 | 14:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت قوة من معاونية الاستخبارات في هيئة الحشد الشعبي، القبض على إرهابي هارب من محافظة الانبار في العاصمة بغداد .وذكر بيان للهيئة ان العملية جاءت بعد ورود معلومات مؤكدة عن تواجد ارهابي هارب من محافظة الانبار في بغداد جانب الكرخ، حيث شرعت معاونية الاستخبارات بتشكيل فريق تعقب ومراقبة من قبل مديرية المعلومات العامة مديرية بغداد قسم الكرخ وبعد الاستدلال على موقع تواجد الارهابي تم اصدار مذكرة القاء قبض من قبل قاضي الحشد ليتم القاء القبض على الهدف .ودعت المعاونية المواطنين لالى الابلاغ عن الخلايا الإرهابية أو عناصر الجريمة المنظمة وكل ما يعكر صفو الأمن والاستقرار عبر الاتصال بالرقم المجاني ٤٨١ لمعاونية استخبارات الحشد وستبقى هوية المتصل طي الكتمان./انتهى9

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