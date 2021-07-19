صحة اقليم كردستان تحذر من ارتفاع الاصابات والوفيات بفيروس كورونا بقادم الايام

2021/07/19 | 14:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ حذرت صحة اقليم كردستان من ارتفاع الاصابات والوفيات بفيروس كورونا بقادم الايام.وقال الدكتور اسو محمد امين حويزي المتحدث بأسم وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان في بيان: ارتفعت نسبة الاصابات في الفترة الاخيرة للاسف في اقليم كردستان بفيروس كورونا، ونتوقع اصابات بالاف في الايام القادمة وارتفاع حالات الوفاة، خصوصاً اننا مقبلون على موسم عيد الاضحى.واضاف نحن في وزارة الصحة رفعنا للجهات المعنية عدداً من النقاط لتطبيقها بعد عقد اجتماع حيال الامر، ما يمكن للمواطن فعله هو حماية نفسه من خطر الفيروس ويجب توخي الحذر وارتداء الكمامات.وبين ان مستشفياتنا ممتلئة كلياً وغرف العناية المشددة اصبحت محدودة فيها الاسرة./انتهى9

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