سلطات ألمانيا ترفض الحديث عن سبب العدد الكبير لضحايا الفيضانات

2021/07/19 | 14:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت الهيئة الاتحادية الألمانية

لحماية السكان والإغاثة خلال الكوارث،

الإجابة عن السؤال حول سبب العدد الكبير

لضحايا الفيضانات التي ضربت البلاد

مؤخرا.

وقالت الهيئة، في ردها المكتوب على طلب

من وكالة "نو

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