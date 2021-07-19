وسائل إعلام حكومية إثيوبية: اكتمال الملء الثاني لسد النهضة في غضون دقائق (فيديو)

2021/07/19 | 14:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام

حكومية إثيوبية تأكيدها اليوم الاثنين،

أن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة سيتم

في غضون دقائق.

وذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية التي

تديرها الدولة أن مرحلة الملء الثاني

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