2021/07/19 | 14:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط بشكل حاد اليوم بعد

أن تغلبت "أوبك+" على انقسامات داخلية

واتفقت على زيادة الإنتاج ما أثار مخاوف

بشأن فائض في الخام مع ارتفاع حالات

الإصابة بكورونا في بعض البلدان.

وانخفض خام "برنت"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يزيد من خسائره بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإمدادات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يزيد من خسائره بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإمدادات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).