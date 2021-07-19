كردستان: تسجيل أعلى حصيلة إصابات بفيروس ’كورونا’

2021/07/19 | 14:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الإثنين، تسجيل أعلى حصيلة إصابات بفيروس "كورونا" منذ اندلاع أزمة الجائحة.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (19 تموز 2021)، أنّ "المستشفيات في الإقليم سجلت 1985 إصابة جديدة خلال 24 ساعة".

وأضاف البيان، أنّ "الوضع الوبائي لكورونا في الإقليم خطر، نحن أمام كارثة مأساوية".

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