هيئة النزاهة تفصح عن موقف استجابة الرئاسات الثلاث لكشف الذمة المالية للعام 2021

2021/07/19 | 14:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة، الاثنين، عن موقف استجابة المشمولين بتقديم استمارة كشف الذمة المالية للعام 2021، والخاصة بالرئاسات الثلاث، إضافة إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والسلطة القضائية والمحافظين.

وقالت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه اليوم (19 تموز 2021)، ان "دائرة الوقاية في الهيئة أشارت إلى أن نسبة استجابة السادة رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب بلغت 100%، كما بلغت نسبة استجابة السادة رؤساء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام بلغت 100% أيضا.

وأضافت الدائرة إن "استجابة نائبي رئيس مجلس النواب لكشف الذمة المالية بلغت 100%، فيما بلغت نسبة استجابة النواب 76,5%، مُبينة أن استجابة أعضاء مجلس الوزراء بلغت 100%، وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا 83,3%، و أعضاء محكمة التمييز الاتحادية 100%، أما استجابة القضاة المشمولين بكشف الذمة الماليـة فبلغت 98,6%

وأوضحت أن "استجابة رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة بلغت 87,5%، وكانت نسبة استجابة المحافظين 66,7%.

يذكر أن التعديل الأول لقانون الهيئة النافذ رقم (30 لسنة 2011) أشار في المادة (16/ أولا/ ج) إلى إلزام كل من (رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم)، فضلا عن غيرهم ممن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسمية ، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليـة.

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