النزاهة تفصح عن موقف استجابة الرئاسات الثلاث لكشف الذمة المالية للعام 2021

2021/07/19 | 14:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، موقف استجابة الرئاسات الثلاث لكشف الذمة المالية للعام 2021 وقالت الهيئة في بيان، إن “نسبة استجابة السادة رؤساء الجمهوريَّة والوزراء والنوَّاب بلغت 100%، كما بلغت نسبة استجابة السادة رؤساء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحاديَّة ورئيس الادّعاء العام بلغت 100% أيضاً”.وأضافت ان “استجابة السيدين نائبي رئيس مجلس النوَّاب لكشف الذمَّة الماليَّة بلغت 100%، فيما بلغت نسبة استجابة السادة النوَّاب 76,5%”.وتابعت ان “استجابة السادة أعضاء مجلس الوزراء بلغت 100%، والسادة أعضاء المحكمة الاتحاديَّة العليا 83,3%، والسادة أعضاء محكمة التمييز الاتحاديَّة 100%، أما استجابة القضاة المُشمولين بكشف الذمة […]

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