العثور على 16 جثة جديدة في مستشفى الحسين بالناصرية

2021/07/19 | 15:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة ذي قار، الاثنين، الكشف عن هوية 16 جثة مجهولة الهوية من ضحايا حريق مركز عزل كورونا في مستشفى الامام الحسين في الناصرية.

وقال مدير عام صحة ذي قار سعدي الماجد اليوم (19 تموز 2021) ان "دائرة صحة ذي قار سلمت الوجبة الأولى متكونة من 16 جثة كانت مجهولة الهوية جراء احتراق مركز عزل الناصرية الثلاثاء الماضي."

واضاف ان "فحوصات DNA سلمت من قبل دائرة الطب العدلي في بغداد وكشفت نتائج 16 جثة من اصل 21 متفحمة نتيجة احتراق مركز عزل الناصرية الثلاثاء الماضي."

وبين الماجد ان "دائرة صحة ذي قار سلَمت جثث الضحايا الى ذويهم ، وبانتظار الكشف عن الوجبة الثانية التي ستصل خلال الايام القليلة القادمة الى الدائرة."

و وقع حريق مستشفى الحسين للعزل الصحي في 12 تموز 2021، بمدينة الناصرية جنوب العراق، في قسم العزل الصحي لمرضى كورونا، نتيجة انفجار 3 اسطوانات من غاز الأوكسجين والذي راح ضحيتها العشرات.

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