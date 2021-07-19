صالح يؤكد ضرورة توفير البيئة المناسبة لاجراء الانتخابات

2021/07/19 | 15:10 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، ضرورة توفير البيئة المناسبة لانتخابات نزيهة وعادلة بمختلف مراحلها.وذكر رئاسة الجمهورية في بيان، أن “الرئيس صالح استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت وجرى خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة توفير الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة بما يضمن نزاهتها وعادلتها في مختلف مراحلها لتُضفي على نتائجها المصداقية والثقة لدى العراقيين، وتؤكد إرادتهم الحرة في انتخاب ممثليهم بعيداً عن الضغوط والتزوير والتلاعب”.واضاف البيان أنه” كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار الأمني كجزء لا يتجزأ من مستلزمات الأمن الانتخابي”.

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