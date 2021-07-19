برهم صالح يستقبل وزير التجارة السعودي ماجد القصبي

2021/07/19 | 15:10 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استقبل رئيس الجمهورية، اليوم الاثنين، وزير التجارة السعودي ماجد القصبي.وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، إن “الرئيس برهم صالح، استقبل في قصر بغداد، وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والوفد المرافق له، ونقل الوزير القصبي، تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان وتهانيهما بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى رئيس الجمهورية، فيما حمّل، الوزير القصبي، تحياته وتقديره والتهاني بمناسبة عيد الأضحى لجلالة الملك وسمو ولي العهد”.وأضاف “جرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الجارين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة”.وأكد “الرئيس أهمية تطوير العلاقات بين الجانبين وتعزيز آفاق التعاون في […]

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