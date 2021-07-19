بالأرقام| نسب استجابة

2021/07/19 | 15:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت هيئة النزاهة، موقف استجابة الرئاسات الثلاث والمسؤولين في العراق لكشف الذمة المالية للعام 2021.

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "نسبة استجابة السادة رؤساء الجمهوريَّة والوزراء والنوَّاب بلغت 100%، كما بلغت نسبة استجابة السادة رؤساء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحاديَّة ورئيس الادّعاء العام بلغت 100% أيضًا".

وأضافت أن "استجابة السيدين نائبي رئيس مجلس النوَّاب لكشف الذمَّة الماليَّة بلغت 100%، فيما بلغت نسبة استجابة السادة النوَّاب 76.5%".

وتابعت أن "استجابة السادة أعضاء مجلس الوزراء بلغت 100%، والسادة أعضاء المحكمة الاتحاديَّة العليا 83.3%، والسادة أعضاء محكمة التمييز الاتحاديَّة 100%، أما استجابة القضاة المُشمولين بكشف الذمة الماليَّة فبلغت 98.6%".

وأوضحت أن "استجابة رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ بلغت 87.5%، وكانت نسبة استجابة المحافظين 66.7%".

وذكرت أن "التعديل الأول لقانون الهيئة النافذ رقم (30 لسنة 2011) أشار في المادَّة (16/ أولاً/ ج) إلى إلزام كلٍّ من (رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم)، فضلًا عن غيرهم ممن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسميَّـة، بتقديم إقرارٍ عن ذممهم الماليَّـة".

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