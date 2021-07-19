رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة توفير البيئة المناسبة لاجراء الانتخابات

2021/07/19 | 15:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، ضرورة توفير البيئة المناسبة لانتخابات نزيهة وعادلة بمختلف مراحلها.وذكر رئاسة الجمهورية في بيان، أن “الرئيس صالح استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت وجرى خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة توفير الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة بما يضمن نزاهتها وعادلتها في مختلف […]

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