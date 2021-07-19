داخلية كردستان تصدر قرارات صارمة لمواجهة موجة كورونا

2021/07/19 | 15:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أصدرت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، اليوم الاثنين، قرارات صارمة لمواجهة موجة كورونا.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنها "ستشارك بكل الفعاليات والاجراءات مع باقي الوزارات و المؤسسات المعنية لمواجهة الجائحة وتطبيق التعليمات الصحية"، مشيرة إلى أن "التعليمات تؤكد على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي بما لا يقل عن 2 متر".

وأضافت أنه "من ضمن الإجراءات ضبط المنافذ الحدودية والمطارات وتشديد الاجراءات، فضلا عن حث المواطنين لأخذ اللقاح".

وبشأن إقامة صلاة العيد وباقي الصلاوات، أوضحت أنه "يجب ان تكون بتنفيذ كل التعليمات الصحية من بينها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وأي جامع مخالف سيغلق".

وبينت أنه "على جميع المطاعم والكافتريات التي تستقبل المواطنين بالداخل يجب ان يكون العدد محدد واي مكان مخالف يغرم 2 مليون دينار"، لافتة إلى أن أي شخص يزور الإقليم من باقي المحافظات يجب ان يكون لديه فحص كورونا خلال 72 ساعة الماضية لدخوله".

وأشارت إلى أن القرارات تضمنت أيضا غلق قاعات الاحتفالات والمناسبات بالفنادق، إضافة إلى غلق قاعات السينما بكل المولات في الإقليم".

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