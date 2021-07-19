رئيس الجمهورية يؤكد توفير البيئة المناسبة لانتخابات نزيهة

2021/07/19 | 15:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الإثنين 19 تموز 2021 في قصر بغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة توفير الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة بما يضمن نزاهتها وعادلتها في مختلف مراحلها لتُضفي على نتائجها المصداقية والثقة لدى العراقيين، وتؤكد إرادتهم الحرة في انتخاب ممثليهم بعيداً عن الضغوط والتزوير والتلاعب، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار الأمني كجزء لا يتجزأ من مستلزمات الأمن الانتخابي.

PUKmedia عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية

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