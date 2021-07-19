الوضع خطير جداً.. الصحة تعلن بلوغ ذروة الموجة الثالثة وتطالب بقوة ردع أمنية في المستشفيات

2021/07/19 | 15:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الصحة العراقية، اليوم

الاثنين، نداء الى المواطنين، ووصفت

الوضع الوبائي في البلاد بأنه "خطير

جداً"، مشيرة الى أن اعراض الموجة

الثالثة لاتحتمل واعداد الوفيات

بارتفاع مستمر.

وقالت الوزارة في

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