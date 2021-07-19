عمليات بغداد: خطة العيد الأمنية لن تشهد قطعاً لأي طريق

2021/07/19 | 15:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، خطتها الخاصة بعيد الأضحى، فيما أشارت لعدم الطرق داخل العاصمة بناء على توجيهات المراجع العليا.

وذكر بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة وتلقت (بغداد اليوم) نسخة منه انه "القطاعات العسكرية كافة تستعد لتطبيق الخطة الأمنية الخاصة بعيد الاضحى المبارك، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم الأثنين في إطار تحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين وبغية دفع الخطر الإرهابي".

وأضاف أن " خطة قيادة العمليات ستلبي الامن والاستقرار للمدنيين ومناطقهم"، مبيناً أن "العاصمة بغداد لن تشهد قطع اي طريق بناءً على توجيهات المراجع العليا، وستشدد على تأمين الحماية للمولات واماكن العبادة والاسواق واي مكان يرتاده المواطنون طيلة الايام المباركة".

ودعا المواطنين إلى "عدم التجمع والتجمهر داخل المناطق الترفيهية أو اماكن التسويق كما وعليهم الالتزام بالإجراءات الوقائية وتطبيق النصائح والإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة والبيئة خشية من تفشي فيروس كورونا، والتعاون مع الاجهزة الامنية في انجاح هذه الخطة والابلاغ عن الحالات المشبوهة التي من شأنها ان تزعزع الامن في نفوس المواطنين".

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