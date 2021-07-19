حالة وفاة و332 إصابة جديدة بكورونا في النجف

2021/07/19 | 15:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – النجف الاشرف

اعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الاثنين، عن الموقف الوبائي في المحافظة، مشيرة الى اجراء 1384 فحص مختبري لحالات مشتبه بها بطريقة PCR.

وقال بيان للدائرة، ان عدد الاصابات الجديدة 332 مصابا وعدد حالات الشفاء : 398 حالة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة".

واضاف، ان "من بين الاصابات (3) اصابات من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف، ليصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة للمصابين في محافظة النجف الاشرف 74313 حالة، ومجموع حالات الشفاء : 66623، ومجموع الوفيات : 585 ومجموع الحالات تحت العلاج : 7105، ومجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 4597".

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