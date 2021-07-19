توصية نيابية الى وزارة الداخلية لانصاف موظفيها المدنيين

2021/07/19 | 15:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اوصت لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية ، وزارة الداخلية توجيه كافـة دوائرهـا المدنيـة بالعمل وفق قوانين الخدمة المدنية وقانون انضباط موظفي الدولة لمايتعلق بالموظفين المدنييـن فيهـا ./انتهى5

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