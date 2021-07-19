بالفيديو .. وصول جثامين طاقم الباخرة العراقية المحترقـة في مياه الخليـج

2021/07/19 | 15:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء ، تسجيلا فيدويا مصورا لوصول جثامين طاقم الباخرة العراقيـة المحترقة مؤخرا في بحر الخليج ، الى السيطرة البحرية .وكان حريق ضخم اندلع الاسبوع الماضي ، في إحدى البواخر في مياه الخليج الدولية، ما أسفر عن وفاة طاقمها بالكامل.واكدت اوساط محلية احتراق باخرة عراقية في بحر الخليج ،كانت تقل على متنها طاقماً مؤلفاً من 9 أشخاص، لقوا مصرعهم جميعاً في الحريق.واعلنت وزارة النفط مساء اليوم نفسـه ، أن الباخرة المحترقـة هي خارج المياه الإقليمية العراقية ولا تتبع شركة حكومية.وذكرت شركة ناقلات النفط العراقية التابعة للوزارة، في بيان رسمي ، أن " حادث الحريق الذي وقع في إحدى الساحبات البحرية خارج المياه الإقليمية العراقية يعود إلى إحدى شركات القطاع الخاص ، وليس هناك علاقة لهذه الساحبة بالنشاط النفطي الحكومي أو بشركة ناقلات النفط الحكومية "./انتهى5

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