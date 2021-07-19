"نفط البصرة": الفيديو المتداول لتنقيب الكويت على الشريط الحدودي "مفبرك"

2021/07/19 | 16:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدرت شركة نفط البصرة المملوكة لوزارة النفط العراقية اليوم الاثنين بيانا تكشف فيه حقيقة ما أثير حول قيام الجانب الكويتي بالتنقيب عن النفط عند الشريط الحدودي بين البلدين.وأوضحت الشركة العراقية في البيان أن الفيديو المتداول بذلك في وسائل …

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