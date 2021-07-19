2021/07/19 | 16:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد.أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت الصحة العراقية في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 9883 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 8278 حالة جديدة للشفاء و62 حالة وفاة.وأشارت الى تلقي 33318 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأعلى منذ تفشي الوباء..



العراق يسجل 9883 إصابة جديدة بكورونا first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعلى منذ تفشي الوباء.. العراق يسجل 9883 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعلى منذ تفشي الوباء.. العراق يسجل 9883 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).