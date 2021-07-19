مارسيليا الفرنسي يتعاقد مع حارس روما الإيطالي

2021/07/19 | 16:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن أولمبيك مارسيليا الفرنسي، تعاقده بشكل رسمي مع باو لوبيز حارس مرمى روما الإيطالي، بداية من الموسم الجديد.وقال مارسيليا في بيان رسمي “توصل النادي الفرنسي إلى اتفاق مع روما، بشأن حارس المرمى الإسباني باو لوبيز”.وأضاف “بعد اجتياز الفحوصات الطبية، وقع لوبيز على عقد لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.



إنها سادس عملية شراء لمارسيليا هذا الصيف”.وأعلن روما قبل أيام، تعاقده مع الحارس البرتغالي روي باتريسيو، قادمًا من صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي.

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