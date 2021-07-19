الصحة تسجل 9883 إصابة جديدة بكورونا

2021/07/19 | 16:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا لليوم الاثنين.

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