ترامب: عدم ثقتهم بـ”بايدن” دفع الأمريكيون الى رفض لقاح كورونا

2021/07/19 | 16:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ذكر الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب،اليوم الاثنين، ان عدم ثقة الامريكيين بالرئيس الحالي جو بايدن دفعهم الى رفض لقاح كورونا.وقال ترامب في تصريحات صحافية ان “أبناء بلدتا يرفضون الحصول على […]

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