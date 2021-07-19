عادت من حادث أليم وظهر مكسور لتفوز بسباق دراجات نارية في 8 أشهر فقط

2021/07/19 | 16:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في سبتمبر 2020، تعرضت متسابقة الدراجات النارية آنا كاراسكو لإصابة عادة ما تنهي المسيرات، أو أسوأ من ذلك، فقد فقدت السيطرة على دراجتها وسقطت عنها في سباق 300 سوبر سبورت في أسترويل بالبرتغال، لتنقل إلى المستشفى سريعًا، حيث كانت بالكاد واعية، وأجرت عملية طارئة.

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