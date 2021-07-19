عمليات بغداد تعلن خطة العيد: عدد الطرق المقطوعة سيكون قليلاً

2021/07/19 | 16:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد، اليوم الاثنين، إن خطة العيد ستدعم بإجراءات مشددة تمنع أية تجمعات، مشيرا الى ان عدد الطرق المقطوعة سيكون قليلاً وحسب الحاجة.وقال سليم في […]

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